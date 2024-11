Governo entrega 212 máquinas e equipamentos agrícolas para 129 municípios

O governo do Estado entregou, nesta segunda-feira (18/11), 212 máquinas e equipamentos agrícolas para 129 municípios gaúchos. Os itens foram adquiridos com recursos de emendas da bancada federal gaúcha, com contrapartida do governo do Estado. O ato ocorreu no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, e teve a presença do governador em exercício Gabriel Souza e do titular da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Clair Kuhn.

As máquinas em sua maioria são das emendas parlamentares de 2023, com alguns itens que ainda faltavam ser entregues de 2020, 2021 e 2022. O investimento total do convênio de 2023 é de R$ 71.711.648,79, com contrapartida do governo do Estado de R$ 11.661.648,79, o maior já feito pela Seapi para esse tipo de aquisição.

“Este é um exemplo de aliança do Estado com a nossa bancada federal, em parceria com os municípios, para promoção de políticas públicas de qualificação e recuperação das vias de escoamento da produção e acesso às comunidades, especialmente agora no processo de retomada após a calamidade das enchentes. Com o Plano Rio Grande, o governo já investiu mais de R$ 677,1 milhões do tesouro em repasses Fundo a Fundo da Defesa Civil, conservação de estradas e horas-máquina para recuperação de vias urbanas e rurais. Somando esforços, seguimos firmes na reconstrução do Rio Grande”, afirmou o governador em exercício.

Gabriel destacou a importância da parceria entre o governo e municípios para qualificar as estradas do interior do Estado -Foto: Vitor Rosa/Secom

Além das máquinas entregues nesta segunda-feira, alguns itens estão chegando para que possam ser encaminhados aos municípios posteriormente. As prefeituras receberão as máquinas por meio de contratos de cessão de uso com a Seapi.

"Sempre que ando pelo interior do Estado vejo o quanto é importante o trabalho de parceria entre o governo estadual e os municípios a fim de robustecer a capacidade das municipalidades em qualificar suas estradas no interior, para fazer com que haja mobilidade para a educação e a saúde no campo e, principalmente, para movimentar nossa economia. Estrada no interior é importante para a dignidade, a felicidade das pessoas e a melhoria da qualidade de vida do povo gaúcho”, completou Gabriel.

Entre os equipamentos que vão beneficiar os municípios estão: retroescavadeira, escavadeira hidráulica, motoniveladora, trator, rolo compactador, pá carregadeira, carreta agrícola, ensiladeira, enxada rotativa, plantadeira e roçadeira.

Retroescavadeiras estão entre os equipamentos que vão beneficiar os municípios -Foto: Vitor Rosa/Secom

“Agradeço aos parlamentares da bancada federal por confiarem na Seapi. Num trabalho iniciado ainda pelo então secretário Giovani Feltes, aceleramos processos, e pela primeira vez entregamos bens já das emendas do ano anterior, além do passivo dos anteriores. Por determinação do governador Eduardo Leite, fizemos um esforço máximo com a maior contrapartida possível para assegurar a aquisição desse maquinário que vai ajudar muito na recomposição das nossas estradas e nos danos causados na lavoura dos municípios”, afirmou o Clair Kuhn.