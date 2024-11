Plano Rio Grande e construção de infraestruturas resilientes são temas de painel na COP29

Representantes do governo do Estado participaram, nesta terça-feira (19/11), do Pavilhão Brasil, durante a 29ª Conferência do Clima das Nações Unidas (COP29), realizada em Baku, no Azerbaijão. O painel “Recuperação e Resiliência: o caminho do Rio Grande do Sul na superação dos desafios climáticos e na construção de infraestruturas resilientes” foi promovido pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).

O evento, coordenado pela Assessoria do Clima da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), mostrou o exemplo do Rio Grande do Sul no enfrentamento das mudanças climáticas, os desafios impostos pela enchente histórica que atingiu o Estado em maio e a reconstrução resiliente proposta pelo Plano Rio Grande.

O painel contou com a participação da secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, líder da missão; do presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), Renato Chagas; e do secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, Germano Bremm. A mediação do painel ficou por conta do diretor do Iclei Brasil, Rodrigo Corradi.

Foram apresentados detalhes do acontecimento, que levou 183 pessoas a óbito e deixou milhares de desabrigados. Marjorie apresentou a estrutura do Plano Rio Grande de Reconstrução e reforçou que o RS não quer ser conhecido pela tragédia, mas pela capacidade de superação e reconstrução adaptada para o novo cenário climático.

“O Plano Rio Grande conecta-se com as estratégias do Proclima2050 e com o novo Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, lançado em outubro. Por meio do Plano Rio Grande, será possível reconstruirmos o Estado com um novo olhar, adaptado e resiliente, garantindo a segurança da população. Com certeza entregaremos um Estado muito melhor do que aquele que tínhamos antes da tragédia de maio”, afirmou.

Durante sua fala, Chagas apresentou as ações emergenciais da Fepam nas enchentes em diferentes áreas e a atuação da instituição neste momento de reconstrução. Bremm falou sobre a preparação de Porto Alegre para novas mudanças climáticas e os investimentos em sistemas de proteção e de prevenção.

Agricultura na COP29

Ainda na terça-feira (19/11), Marjorie e o chefe de Gabinete da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Joel Maraschin, foram palestrantes em painel na Casa da Agricultura Sustentável das Américas. A discussão tratou da implementação de políticas públicas na adoção de tecnologias adaptativas para o enfrentamento dos eventos extremos e para reduzir a vulnerabilidade, garantindo a segurança alimentar.

Marjorie apresentou as estratégias do Proclima2050 de mitigação, adaptação e resiliência, e os programas da Sema que preveem a preservação de biomas (como o Campos do Sul e o Revitalização de Bacias), além dos certificados para sistemas agroflorestais implementados pelo RS para conservar a biodiversidade e a cultura locais.

Maraschin falou sobre o Plano Estadual de Agricultura de Baixo Carbono e as metas trazidas pelo ABC+RS, cujo objetivo é promover a adaptação climática e controlar as emissões de gases de efeito estufa (GEE), oferecendo mais resiliência aos sistemas produtivos. O chefe de Gabinete da Seapi apresentou, ainda, as práticas agrícolas implementadas pelo Estado, como o plantio direto, e o Plano de Irrigação, visto pelo governo gaúcho como uma importante ferramenta de mitigação e adaptação às estiagens.

O ministro da Pecuária, Agricultura e Pesca do Uruguai, Fernando Mattos, e o representante no Suriname do Instituto Interamericano de Cooperação em Agricultura no Suriname, Curt D. Delice, também participaram do painel.

Reuniões bilaterais

Durante a COP29, uma série de reuniões bilaterais com bancos internacionais e instituições ligadas ao clima foi realizada com o objetivo de apresentar os projetos do Rio Grande do Sul e de criar conexões para futuras parcerias.

No sábado (16/11), resiliência climática e métodos agrícolas foram tema de reunião no Pavilhão das Delegações com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). Os representantes do Estado levaram para a pauta as práticas agrícolas de baixo carbono inovadoras implementadas e solicitou apoio da instituição para a validação dessas boas práticas. Os projetos do governo também foram apresentados ao Banco Europeu de Investimento, na segunda-feira (18/11).

Os compromissos do RS na COP29 seguem até quarta-feira (20/11), com palestras e reuniões.