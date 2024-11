Prefeito Rosemar Sala acompanha o andamento das obras do Ginásio Esportivo em Alto Alegre

Na tarde de segunda-feira, 18, o prefeito Rosemar Sala esteve na comunidade de Alto Alegre para verificar o progresso das obras do Ginásio Esportivo Alto Alegre, que será um espaço destinado a atender as demandas da comunidade, especialmente para eventos e encontros sociais.

Com mais de 625 metros quadrados, o ginásio está na fase de execução dos serviços de viga baldrame, vigas intermediárias e amarração estrutural, fundamentais para garantir a estabilidade e o avanço da obra. A próxima etapa se concentrará na estruturação dos pisos, aproximando o projeto de sua conclusão.

O investimento total da construção é de R$ 501.968,65, sendo R$ 238.750,00 provenientes de uma emenda parlamentar do deputado federal Márcio Biolchi, com o município contribuindo com R$ 263.218,65 para a realização da obra.

Durante a visita, o prefeito destacou que “a construção deste ginásio é mais do que atender uma necessidade física, é atender à essência da comunidade, proporcionando um ambiente que valorize o bem estar e a convivência.” Ele também ressaltou que o projeto reflete o compromisso da gestão municipal em melhorar a qualidade de vida nas comunidades rurais, oferecendo espaços que incentivem a integração e atendam às necessidades locais de forma inclusiva.