Câmara dos Deputados entrega Prêmio Nise da Silveira de 2024

A Câmara dos Deputados realiza na próxima terça-feira (26) a cerimônia de entrega do Prêmio Nise da Silveira de Boas Práticas e Inclusão em Saúde Mental 2024 . A solenidade, que integra as comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental, está marcada para as 16 horas, no Salão Nobre.

Esse prêmio reconhece e incentiva pessoas e instituições que contribuem ativamente para a política de cuidado baseada no respeito integral às pessoas em sofrimento psíquico e situação de vulnerabilidade.

Os escolhidos deste ano são:

Afya Participações Ltda – MG

Centro de Atenção Psicossocial - CAPS II – SC

Instituto Bairral – SP

Jair de Jesus Mari – SP

Rafael Regis Azevedo - GO

O prêmio

O prêmio, criado em 2019 , homenageia a médica psiquiatra Nise da Silveira, que é reconhecida por humanizar o tratamento psiquiátrico no Brasil. Desde sua formação, ela condenava tratamentos como o confinamento em hospitais psiquiátricos e o eletrochoque.