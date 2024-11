Cãoterapia é realizada pela primeira vez no Hospital Tramandaí

Pacientes internados no Hospital Tramandaí, no Litoral Norte, receberam pela primeira vez, na quinta-feira (21/11), a Terapia Assistida por Animais, que auxilia na reabilitação e no trabalho dos profissionais de saúde. O Hospital de Tramandaí pertence ao Estado do Rio Grande do Sul desde 2011 e atualmente é administrado pelo Instituto Maria Schmitt de Desenvolvimento de Ensino, Assistência Social e Saúde do Cidadão (Imas).

A terapia animal foi protagonizada por Penny, da raça de cães Terra Nova. A iniciativa faz parte das diretrizes de acolhimento e humanização desenvolvidas pelo hospital. A Penny percorreu todas as unidades da instituição, como internação clínica e cirúrgica, centro obstétrico e ambulatório. O animal interagiu com os pacientes que quiseram usufruir de sua presença.

Penny percorreu todas as unidades da instituição e interagiu com os pacientes -Foto: Divulgação Imas

“O contato com os animais melhora o sistema imunológico, diminui os sintomas de depressão, reduz a ansiedade e baixa a pressão sanguínea. Há estudos que comprovam que interação com os pets, inclusive, libera hormônios associados ao bem-estar, como a serotonina, que tem efeitos tranquilizantes”, enfatizou o veterinário Marcelo Batista. Ele é responsável pelo Hospital Veterinário Maria Schmitt, de Araranguá (SC), primeira unidade do Imas focado na saúde animal.

A terapia exige cuidado especiais com a saúde do animal para a realização das visitas, como vacinas e exames - Foto: Divulgação Imas

De acordo com o veterinário, a terapia exige todo um cuidado com a saúde do animal para as visitas. “Os cães são identificados pelos adestradores com um perfil necessário para a terapia, têm um tratamento de vacinas diferenciado e realizam exames antes de entrar em unidades de saúde, sem perigo de contaminação”, explicou o veterinário.

A Terapia Animal, também conhecida como Cãoterapia, é um projeto do Imas em parceria com o Canil Double Axe, também de Araranguá. Funciona desde 2022 e, por meio do projeto, são realizadas visitas periódicas mensais dos pets nas unidades do Instituto. Há previsão de uma agenda, com data ainda a ser marcada, de visita da canina Penny também ao Hospital de Viamão, na Região Metropolitana.

Hospital Tramandaí

O Hospital Tramandaí atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e conta com 118 leitos, com especialidades em cirurgia geral, traumatologia, obstetrícia, gestão alto risco, ambulatório, bucomaxilo, cirurgia geral, traumatologia e ginecologia.