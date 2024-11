Audiência debate concessão do título de Capital do Pé de Moleque ao município mineiro de Piranguinho

A audiência será realizada a partir das 10h30, no plenário 10.

"A história do pé de moleque na cidade de Piranguinho demonstra que o doce alcançou um status de símbolo de identidade local", argumenta Viegas.

O debate atende a pedido do deputado Douglas Viegas (União-SP), que é relator do Projeto de Lei 2362/22, que concede esse título.

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados promove, na terça-feira (26), audiência pública sobre a concessão do título de Capital Nacional do Pé de Moleque ao município de Piranguinho, em Minas Gerais.

