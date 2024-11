CE aprova criação do Dia Nacional da Promoção da Cultura da Paz

O projeto também estabelece como símbolo da data uma bandeira branca com um aro vermelho, dentro do qual estão três círculos dispostos em formato de pirâmide. O relator alterou o texto excluindo um dispositivo que determinava o fornecimento obrigatório dessas bandeiras pelo Movimento Mundial da Paz, para que fossem hasteadas em prédios públicos e privados.

O texto teve como relator o senador Cid Gomes (PSB-CE), e o parecer foi lido na comissão pelo senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP). No relatório, Cid afirma que o projeto contribui para a conscientização da sociedade em direção a "um mundo mais justo, harmonioso e sustentável".

A Comissão de Educação (CE) aprovou, na sessão desta terça-feira (26), a instituição do dia 25 de julho como o Dia Nacional da Promoção da Cultura da Paz ( PL 6.155/2023 ). A data será dedicada a atividades de confraternização e à realização de homenagens a pessoas e entidades que se dediquem à promoção da paz. O projeto agora volta para a Câmara dos Deputados, de onde veio.

