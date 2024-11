Jaime Bagattoli critica decisão do Carrefour de suspender compra de carnes do Mercosul

O senador Jaime Bagattoli (PL-RO) criticou, em pronunciamento no Plenário na terça-feira (26), a decisão do Carrefour de interromper a compra de carnes do Mercosul para atender a demanda de agricultores franceses. Segundo o parlamentar, a medida reflete protecionismo disfarçado de preocupação ambiental, prejudicando os produtores brasileiros.

— Segundo o presidente do grupo [Alexandre Bompard], essa decisão foi motivada pela raiva dos agricultores franceses, que são contra o acordo do livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, ou seja, o que temos aqui é uma clara medida protecionista e que pode impactar seriamente o nosso produtor brasileiro. Isso porque a decisão pode incentivar outros países europeus a fazerem o mesmo. Diante de tudo isso, os frigoríficos brasileiros chegaram a parar de fornecer carnes ao grupo, como forma de boicote. Uma decisão muito sábia e que mostra respeito ao nosso produtor e pecuarista brasileiro que busca seguir todas as normas sanitárias internacionais — disse.

O senador enfatizou que essas ações reforçam a tese de que países e empresas estrangeiras utilizam a pauta ambiental como pretexto para boicotar o produtor brasileiro, mascarando interesses próprios. Ele ressaltou que o Brasil possui um dos códigos florestais mais rigorosos do mundo e que os produtores estão comprometidos com a preservação ambiental.

— Espero, realmente, que esse episódio sirva para as autoridades brasileiras e os ditos ambientalistas verem como os países lá fora enxergam o Brasil: como uma colônia, ditando o que temos que fazer e mascarando o real interesse deles, que é manter o Brasil submisso. Tenham certeza de que o setor produtivo vai continuar dando uma resposta à altura a qualquer tentativa de desacreditar a nossa pecuária e a nossa agricultura — afirmou.