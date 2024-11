CAS aprova criação de frente parlamentar mista pela segurança alimentar

“É definida como a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis”, diz o documento.

O autor, Rodrigo Cunha, explica na justificação da proposta que promover a segurança alimentar é um conceito maior do que combater a fome.

promover o intercâmbio de informações com entes assemelhados de outros parlamentos, mesmo de outros países.

atuar como entidade interessada em relação a questões jurídicas sobre o assunto em discussão no Supremo Tribunal Federal; e

A frente será composta por senadores e deputados que desejarem participar, e se reunirá no Senado Federal. Entre suas funções, a frente parlamentar poderá:

O Projeto de Resolução (PRS) 48/2023, do senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL), recebeu voto favorável da relatora, a senadora Jussara Lima (PSD-PI). Segundo ela, a frente evidenciará a importância dos programas de Aquisição de Alimentos e Bolsa Família como “essenciais para a garantia da segurança alimentar e para o combate à fome no Brasil”.

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quarta-feira (27) a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Assistência Social da Segurança Alimentar. O texto agora vai à Comissão Diretora do Senado antes de ir para o Plenário.

