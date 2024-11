Governo inaugura obras de instituições de saúde em Quinze de Novembro e Fortaleza dos Valos

O governo do Estado inaugurou, nesta quinta-feira (28/11), obras realizadas em estabelecimentos de saúde em Quinze de Novembro e Fortaleza dos Valos. A titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, esteve nos locais, em agendas que iniciaram uma série de compromissos da pasta em sete municípios da região noroeste e da Quarta Colônia.

“Estamos tendo a oportunidade de realizar algo inédito no Estado, com novos recursos e entrega de obras de reforma e ampliação, investindo mais de R$ 86 milhões em 250 unidades de saúde da Rede Bem Cuidar RS, pois valorizamos a Atenção Primária”, disse Arita. A secretária também destacou que os investimentos na Atenção Primária à Saúde (APS) e na rede hospitalar do Estado já superam R$ 1 bilhão desde 2021.

Em Quinze de Novembro, a secretária participou da inauguração da reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Central. A instituição integra a Rede Bem Cuidar RS (RBC/RS) e recebeu R$ 192 mil do Estado para a ampliação de 125m² da área administrativa, além da construção de salas de reunião e atendimento.

Foi também construída uma cobertura para facilitar o deslocamento dos pacientes entre a UBS e a Associação Hospitalar 15 de Novembro, além de pavimentada a área externa a fim de facilitar o acesso das ambulâncias.

A UBS Central recebeu ainda outros R$ 60 mil para a implantação da RBC/RS, e R$ 50 mil para a aquisição de equipamentos odontológicos. Mensalmente, a SES repassa um recurso de R$ 8 mil para auxiliar no custeio da unidade.

“É por meio dos esforços com o governo do Estado e a Assembleia Legislativa que estamos construindo alternativas e possibilidades para a população de Quinze de Novembro”, ressaltou o prefeito Gustavo Stolte.

Ainda em Quinze de Novembro, Arita participou da inauguração da reforma da Associação Hospitalar 15 de Novembro. O hospital foi beneficiado com um aporte de R$ 165.583,65 para aquisição de equipamentos como camas elétricas, macas, escada dois degraus, lavadora de louças industrial e coifa. Outros R$ 198.769,58 foram usados na reforma da cobertura da unidade.

Hospital e UBS de Fortaleza dos Valos

A agenda desta quinta seguiu até Fortaleza dos Valos, onde a secretária visitou o Hospital Bom Pastor para conferir a conclusão da reforma do telhado da instituição, que teve investimento estadual de R$ 273.332,61. O hospital também foi contemplado com um investimento estadual de R$ 441.457,89 para a compra de equipamentos.

Após a visita ao hospital, a secretária participou da cerimônia de descerramento da placa da Rede Bem Cuidar RS na Unidade Básica de Saúde Morada do Sol. O valor investido pela SES foi de R$ 199.698,72.