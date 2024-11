Jornada e caminhada da prematuridade sensibilizam à causa e alertam para a prevenção

Entidades de Ijuí somaram esforços neste final de semana para dar ênfase a um tema que precisa de muita conscientização, cuidado e prevenção: a prematuridade. Em alusão ao mês internacional de sensibilização à prematuridade, novembro, através da parceria entre Unimed Noroeste/RS, Hospital de Clínicas Ijuí (HCI), Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e Unijuí, por meio do Centro de Reabilitação – Unir e do Projeto de Extensão Prematuros: Prevenção, Apoio e Cuidado, foram realizadas a 4ª Jornada da Prematuridade e a 2ª Caminhada da Prematuridade.

Jornada - No sábado, 23, a Jornada da Prematuridade reuniu profissionais e estudantes da área da saúde, no auditório do Centro de Educação Básica Francisco de Assis (EFA). A oftalmologista pediátrica, Luísa Gazzola, de Santo Ângelo, que realiza avaliações e procedimentos oftalmológicos na UTI Neonatal do Hospital Unimed Noroeste/RS e também do HCI, abordou “Retinopatia da Prematuridade”, destacando a sua atuação com recém-nascidos prematuros ainda em cuidados intensivos. Segundo a especialista, “a primeira avaliação médica oftalmológica de um bebê prematuro deve ocorrer ainda na UTI Neonatal, principalmente nos bebês que nasceram com menos de 32 semanas ou menos de um quilo e meio. Esses bebês serão avaliados durante a internação e, depois da alta, eles vão receber orientação, se precisam desse seguimento mais próximo ou, então, em seis meses para um acompanhamento mais espaçado”. A médica explica que após essa triagem, se houver alteração, “serão tratados da maneira correta, prevenindo, assim, a cegueira. Eles vão conseguir ter uma visão normal”. A especialista orienta que “bebês que não nasceram prematuros devem ter sua consulta oftalmológica agendada entre um e dois anos”.

Uma Mesa Redonda para debater o tema da campanha nacional Novembro Roxo: "Acesso a cuidados maternos e neonatais de qualidade em todos os lugares", foi formada pelas médicas Simone Minuzzi Catto Vaz e Luciana Faustini Pereira, ambas docentes do curso de Medicina da Unijuí, pediatras dos Hospitais Unimed e Clínicas Ijuí (HCI) e da Rede Municipal de Saúde, juntamente com a fisioterapeuta Neonatal e Pediátrica do Hospital Unimed Noroeste/RS, Carina Corso Alves. A mediadora foi a psicóloga Amanda Schöffel Sehn, também professora do curso de Medicina e coordenadora do Projeto Prematuros: Prevenção, Apoio e Cuidado, da Unijuí.

A prevenção foi um dos tópicos mais enfatizados na conversa. "A batalha diária do ambiente de UTI e fora dela é tentar fazer o bebê se desenvolver de forma adequada”, destacou Luciana Faustini Pereira, lembrando que a prematuridade vai além do ambiente da Unidade de Terapia Intensiva. Na sequência, Simone Minuzzi Catto Vaz, alertou que o aumento da utilização das UTIs tem como uma das causas a não prevenção e que “hipertensão, diabetes e infecção são causas para a prematuridade”. Para Amanda Schöffel Sehn, “prevenir a prematuridade é pensar numa mudança do estilo de vida da população”, na educação desde a infância.

Diante de todo o contexto de discussões da manhã e de orientação aos presentes, as profissionais reforçaram a importância do olhar para o contexto familiar e do estímulo à presença dos pais mais próximos dos bebês em UTI Neonatal. “Os pais não são visita na UTI. Eles são parte do tratamento”, reforçou a fisioterapeuta, Carina Corso Alves. Também ocorreu abordagem por profissionais da Unijuí, integrantes do Projeto Prematuros: Prevenção, Apoio e Cuidado, com o tema “O desenvolvimento neuropsicomotor do bebê prematuro e a relação com variáveis parentais: evidências parciais”.

Caminhada – Um trajeto curto, mais muito significativo. Simbólico, mas cheio de essência. Assim foi a 2ª Caminhada da Prematuridade, no domingo, 24, como parte da programação do Domingo no Campus, da Rádio Unijuí FM. Além de profissionais da saúde, famílias interessadas no tema participaram da ação, que contou ainda com brincadeiras para as crianças, distribuição de balões e pipoca.



Núcleo de Marketing e Comunicação

Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209) e Jaíse Schumann (MTb 17.199)