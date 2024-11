Cooperativa Escolar Unisalto participa da 6ª Intercoop em Três Passos

As Cooperativas Escolares são espaços de aprendizagem que promovem os sete princípios do cooperativismo, incentivando liderança, empreendedorismo social, educação financeira e inclusão social. Com atividades práticas e divertidas, os alunos vivenciam esses valores por meio de jogos e dinâmicas que enriquecem seu aprendizado.

Na sexta-feira, 22, os alunos associados da Cooperativa Escolar Unisalto, vinculada à Escola Salto Grande, participaram da 6ª edição da Intercoop realizada em Três Passos.

Acompanhados pelas professoras orientadoras Elisangela Machado e Dionéia Caron, com o apoio da equipe diretiva e da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (Smecd), os estudantes viveram um dia repleto de diversão, aprendizado e intercooperação.

O evento foi promovido pela Sicredi Raízes e contou com uma programação especial que uniu atividades lúdicas, recreativas e educativas. Ao longo do dia, os participantes desenvolveram competências como criatividade, cidadania, liderança e trabalho em equipe, em um ambiente de troca de experiências entre as cooperativas escolares da região.