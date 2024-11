Na tarde de quinta-feira, 21, policiais militares do 7° Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) prestaram apoio à Polícia Civil (PC) para cumprir mandado de busca e apreensão em Campo Novo.

Durante a ação foram encontrados uma pistola 9mm, um carregador com 14 munições 9mm e uma carabina de pressão com luneta, silenciador e bipé.

O material foi apreendido e um homem foi encaminhado até a Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência.