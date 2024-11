Show com o Grupo Tchê Chaleira será atração do Natal da Feliz Cidade

Evento deste ano tem o apoio financeiro do Pró-Cultura RS.

A Prefeitura de Tenente Portela confirmou para este ano três eventos para marcar a programação do “Natal da Feliz Cidade”.

As atividades ocorrerão nos dias 15, 17 e 20 de dezembro. O destaque é a apresentação com o grupo Tchê Chaleira, conhecido nacionalmente com o sucesso “Tô bebendo demais”. O show/baile ocorrerá a partir das 20 horas do dia 17, na Praça do Imigrante. Na oportunidade acontecerá a “Chegada do Papai Noel” e haverá a distribuição de doces para

as crianças.

No dia 15 acontecerá o “Natal em Jesus” alusivo também ao Dia Municipal da Bíblia. E no dia 20 tem o “Natal em Família” que marcará a reinauguração da Praça Tenente Bins. Nas outras noites que antecedem o Natal, o Papai Noel e os Duendes de Natal farão visitas ao comércio e às praças centrais. O “Natal da Feliz Cidade” é um evento organizado pela Prefeitura de Tenente Portela, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, e conta com o apoio financeiro do Pró-Cultura RS, do Governo do Estado.