Brigada Militar promove a semana Maria da Penha nas escolas do RS

Na última semana do mês de novembro do corrente ano, entre os dias 26 à 29, a Brigada Militar vem desenvolvendo ações preventivas e educacionais nos termos da Lei nº 15.702/21, a qual instituiu a “Semana Maria da Penha nas Escolas do RS”. Os objetivos principais são conscientizar adolescentes, jovens e adultos que compõem a comunidade escolar, sobre a importância do respeito aos direitos humanos, bem como contribuir para o amplo conhecimento acerca da Lei Federal nº 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, impulsionando a reflexão sobre o combate à violência contra a mulher, os crimes nela previstos, suas consequências, bem como as medidas protetivas que visam garantir a proteção e integridade da vítima de violência doméstica.

Nesse sentido, policiais militares do 7º BPM, vem promovendo ações junto as comunidades escolares, sendo o 2º Pelotão responsável por desempenhar tais ações nos municípios de Tenente Portela, Barra do Guarita, Derrubadas, Miraguaí e Vista Gaúcha, as quais estão sendo promovidas através de palestras sobre as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobre as ações da Brigada Militar no enfrentamento deste fenômeno, sobre os canais de denúncia, entre outros assuntos relevantes; Ações de policiamento preventivo nas escolas e seus entornos; Distribuição de folders, realização de barreiras de orientação, entre outros.

A Brigada Militar orienta que qualquer informação poderá ser sanada através do número de emergência 190.