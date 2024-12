CCS vai debater regulação de vídeo sob demanda

O Conselho de Comunicação Social (CCS) aprovou, nesta segunda-feira (2), a realização de audiência pública para debater a regulação dovídeo on demand.

O debate foi proposto pela conselheira Sonia Santana, representante das categorias profissionais de cinema e vídeo. A data agendada será 10 de fevereiro de 2025, a partir das 9h30,

O VoD é um sistema de conteúdo em vídeos em que o usuário pode escolher o que assistirá através de um catálogo, e consumir esse conteúdo onde e quando quiser. O modelo é utilizado em plataformas como Netflix, YouTube e Prime Video, entre outras.

Composto por 13 membros titulares e igual número de suplentes, o CCS é um órgão auxiliar do Congresso Nacional, que tem como atribuição a realização de estudos, pareceres, recomendações e outras solicitações que lhe forem encaminhadas pelo Senado e pela Câmara dos Deputados a respeito do tema da comunicação social no Brasil. Os membros do Conselho de Comunicação Social são eleitos em sessão conjunta do Congresso, dentre os nomes indicados por entidades representativas dos setores da comunicação social.