Novo centro de atendimento do TEAcolhe será implantado em Barra do Ribeiro

Foi realizado na segunda-feira (2/12), em Barra do Ribeiro, o ato de assinatura do contrato para a implantação do 49º Centro de Atendimento em Saúde (CAS) do Programa TEAcolhe no Estado. O serviço é destinado a pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e suas famílias.

O documento foi assinado pela secretária-adjunta da Saúde, Ana Costa, e o presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Barra do Ribeiro, Luiz Fernando da Costa. O contrato prevê o repasse de incentivo estadual mensal de R$ 960 mil em 12 parcelas de R$ 80 mil.

O serviço está localizado na sede da Apae do município e é oferecido na modalidade ambulatorial, atendendo pacientes de Arambaré, Arroio dos Ratos, Barão do Triunfo, Barra do Ribeiro, Butiá, Camaquã, Cerro Grande do Sul, Charqueadas, Chuvisca, Cristal, Dom Feliciano, Eldorado do Sul, General Câmara, Guaíba, Mariana Pimentel, Minas do Leão, São Jerônimo, Sentinela do Sul, Sertão Santana, Tapes.

“O Programa TEAcolhe é uma rede, como se fosse uma teia, nenhuma ponta pode ficar sem ser amarrada, para que cada família, quando chegar em algum dos nossos locais se sinta acolhida e não fique desamparada, porque as pessoas que estão lá vão acolher e encontrar, juntos, as soluções para suas necessidades”. afirmou Ana Costa.

O Programa TEAcolhe funciona em todo o Rio Grande do Sul, com cinco Centros Macrorregionais, 29 Centros de Referência Regional e 49 Centros de Atendimento de Saúde, incluindo o centro em Barra do Ribeiro.