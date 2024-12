Kajuru celebra redução do desemprego no Brasil

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) comemorou, em pronunciamento nesta terça-feira (3), a redução da taxa de desemprego no Brasil, que atingiu o menor nível desde o início da série histórica da PNAD Contínua, em 2012. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pelo levantamento, a taxa de desocupação caiu para 6,2% no trimestre encerrado em outubro.

— É a menor taxa de desemprego em 13 anos. Só não vê quem não quer. O número total de trabalhadores do Brasil chega ao recorde de 103,6 milhões. O trimestre encerrado em outubro absorveu 751 mil trabalhadores e o rendimento médio ficou em R$ 3 mil, com um crescimento de 3,9% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior — afirmou.

No mesmo pronunciamento, Kajuru criticou o que chamou de “alvoroço provocado pelo mercado financeiro” em resposta às medidas fiscais anunciadas pelo governo federal. O senador declarou que isso é “pura balela” e não reflete a realidade econômica do país, que, segundo ele, conta com US$ 366 bilhões em reservas cambiais e um dos maiores fluxos de investimento estrangeiro direto, que estaria atrás apenas dos Estados Unidos.

— Um despautério que levou o insuspeito economista José Roberto Mendonça de Barros a escrever, em artigo no jornal O Estado de S. Paulo: "Ao contrário do que esses números sugerem, nossa economia não está à beira do colapso". Agora usa-se o pretexto de um plano que nem sequer começou a ser analisado pelo Congresso para o tal mercado fazer o dólar disparar e chegar à cotação de R$ 6 — protestou ele.