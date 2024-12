Adiada votação de projeto que isenta medicamentos do Imposto de Importação

O Senado adiou para esta quarta-feira (4) a votação do projeto de lei que permite ao Ministério da Fazenda zerar as alíquotas do Imposto de Importação para medicamentos, no Regime de Tributação Simplificada (RTS). O pedido partiu do relator, Cid Gomes (PSB-CE), que ainda apresentará parecer sobre as 11 emendas sugeridas pelos senadores.

O limite para a isenção previsto no PL 3.449/2024 é de 10 mil dólares (cerca de R$ 57mil) para importação por pessoa física para uso próprio.

Aprovado pela Câmara dos Deputados em outubro, o projeto incorpora o texto dasMPs 1.236/2024 e 1.271/2024 , sobre o tema de tributação simplificada, e da MP 1.249/2024 , sobre o programa Mover.

O texto acrescenta dois dispositivos à lei do Mover (Programa Mobilidade Verde e Inovação). O objetivo é deixar explícito que as importações com a redução de alíquota poderão ser feitas também por empresas intermediadoras.