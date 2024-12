Wellington Fagundes alerta sobre inflação e critica urgência na votação da LDO

O senador Wellington Fagundes (PL-MT) alertou, em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (4), para os impactos da inflação na economia, enfatizando que os trabalhadores de baixa renda são os mais prejudicados. O parlamentar criticou o aumento no custo dos alimentos básicos e manifestou preocupação com o curto prazo para análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e outras propostas do governo federal no Senado. Ele destacou que aprovar medidas de ajuste fiscal sem uma análise detalhada pode causar prejuízos à sociedade.

— Tenho certeza de que todos aqui trabalharemos a favor, principalmente, do cidadão mais simples, a quem o governo atual prometeu picanha. Quero alertar a todos que estaremos prontos para votar, mas não vamos aprovar nada de forma apressada e sem ler, ou seja, não seremos apenas carimbadores ou chanceladores do que vem da Câmara. O Senado representa os estados brasileiros, e temos a missão de ser uma Casa revisora. Se necessário, cumpriremos o nosso papel — afirmou.

O parlamentar destacou ainda a realização da Casacor Mato Grosso, evento que ocorre em Cuiabá até 8 de dezembro. A mostra de arquitetura, design e paisagismo exibe projetos que refletem elementos culturais e históricos do estado, como as danças tradicionais de Vila Bela da Santíssima Trindade. Ele elogiou a criatividade dos profissionais envolvidos e ressaltou o impacto econômico do evento, que gera empregos e atrai turistas.

O senador também comemorou a internacionalização do Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, ressaltando sua importância para expandir as conexões comerciais e culturais com países vizinhos na América do Sul.

— Esse aeroporto poderá ser o nosso integrador do mercado andino, que abrange mais de 130 milhões de pessoas, com quem estamos praticamente de costas. Nossos irmãos andinos são extremamente importantes para aumentar o comércio e fortalecer a cultura compartilhada. Quero destacar que esse terminal facilitará a ligação com Santa Cruz de La Sierra, onde muitos brasileiros e mato-grossenses trabalham, além de abrigar diversos estudantes na Bolívia — destacou.