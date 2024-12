Cirurgião-dentista portelense representa o Estado na 4ª Conferência Nacional de Gestão no Trabalho e da Educação na Saúde

Com o tema “Democracia, Trabalho e Educação na Saúde para o Desenvolvimento: Gente que faz o SUS acontecer”, a 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde (CNGTES) terá sua etapa nacional realizada entre os dias 10 e 13 de dezembro, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília.

A 4ª CNGTES é realizada sob um contexto histórico no Brasil, após uma série de ações que desrespeitam os direitos trabalhistas e promovem o enfraquecimento das ações de educação em Saúde. Soma-se a isso, o impacto da pandemia de Covid-19 e sua repercussão direta no mercado de trabalho, com aumento de desemprego e ampliação das vulnerabilidades das trabalhadoras e dos trabalhadores, ampliando a desproteção social e submetendo-as a condições de trabalho, por vezes, inaceitáveis.

O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) aponta que há atualmente no Brasil mais de 3 milhões de pessoas trabalhadoras em exercício no SUS. Deste total, 75% são mulheres, 47% possuem curso superior e a faixa etária média para ambos os gêneros é de 40 a 44 anos de idade. Em todas as cinco regiões, quem lidera o ranking de maior número de pessoas empregadas são os técnicos em enfermagem, ao todo, 769.203

Em 2024, a 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde está mobilizando todas as regiões de saúde do Brasil com foco na educação permanente das equipes de saúde para o aprimoramento do trabalho e do cuidado, além da revisão dos processos de formação de profissionais da saúde.

Mais de 10 mil pessoas, de todo o Brasil, participaram das 27 conferências estaduais e distrital de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Os eventos, promovidos pelos respectivos conselhos e secretarias de Saúde, marcaram a conclusão de um movimento iniciado em 10 de junho, no Mato Grosso, e encerrado em 27 de setembro, em Roraima

O cirurgião-dentista portelense, Gustavo Brunet, foi eleito na Conferência Estadual de Saúde, realizada em Porto Alegre no mês de agosto deste ano, como delegado estadual. Ele irá representar os trabalhadores na saúde do Rio Grande do Sul na Conferência.

Conforme Brunet, é de suma importância que se ofereça, além de remuneração digna, ambiente de trabalho saudável que possibilite o exercício das melhores práticas profissionais pelos que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS).