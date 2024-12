Cavalarianos do CTG Querência Gaúcha arrecadam alimentos para o HSA

No final de semana passado, dias 30 de novembro e 1º de dezembro, os cavalarianos do CTG Querência Gaúcha de Vista Gaúcha demonstraram, mais uma vez, a força da solidariedade e o espírito de generosidade que caracteriza a comunidade.

Deixando de lado seus afazeres diários, os membros do CTG percorreram as ruas e caminhos do interior, incluindo o distrito de Bom Plano e a sede da cidade, com o propósito de arrecadar alimentos não perecíveis, materiais de higiene e limpeza. A mobilização foi um sucesso. Foram arrecadados mais de 1.800 kg de alimentos e diversos itens essenciais, que serão do ados ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, que presta um serviço fundamental à saúde da comunidade do noroeste e norte do Rio Grande do Sul.

“Esse gesto de generosidade e empenho dos cavalarianos é digno de reconhecimento e admiração. Ao abrirem mão de seu tempo, de seus trabalhos e até mesmo de seu descanso, eles mostram a verdadeira essência da solidariedade. São atitudes como essas que reforçam o papel da comunidade em se unir em prol de causas que beneficiam a todos, especialmente aqueles que mais necessitam”, afirmou o prefeito municipal, Claudemir José Locatelli.

A arrecadação conta com o apoio da Prefeitura Municipal, da Rádio Verdade FM e de muitos outros colaboradores. A união de todos é essencial para que iniciativas como essa aconteçam e tenham um impacto positivo em nossa sociedade.

“Parabéns aos cavalarianos do CTG Querência Gaúcha, que com seu trabalho voluntário e espírito altruísta, estão fazendo a diferença na vida de tantas pessoas. Que essa atitude seja valorizada e inspiradora para todos nós, lembrando-nos sempre de que a solidariedade é a base de uma comunidade forte e unida”, conclui Locatelli.