AVISO DE PAUTA: Santa Catarina ganha Fórum de Indicações Geográficas

Santa Catarina passará a contar com o Fórum Catarinense de Indicações Geográficas (IGs), uma iniciativa inédita voltada para fortalecer, valorizar e integrar os produtos locais reconhecidos por sua origem e qualidade. O lançamento oficial será realizado nesta terça-feira, dia 10 de dezembro, às 19h, na sede do Sebrae/SC, em Florianópolis, reunindo representantes das nove IGs registradas no estado, além de parceiros estratégicos.

O Fórum Catarinense de IGs tem o objetivo de promover o diálogo, a troca de experiências e a capacitação técnica entre produtores, entidades e o mercado. Além disso, a iniciativa busca ampliar a visibilidade e a competitividade das IGs catarinenses no Brasil e no exterior, impulsionando o desenvolvimento econômico e cultural do estado.

Atualmente, Santa Catarina conta com as seguintes IGs registradas: Maçã Fuji da Região de São Joaquim, Mel de Melato da Bracatinga, Vinhos de Altitude de SC, Vales da Uva Goethe, Banana da Região de Corupá, Linguiça Blumenau, Cachaça de Luiz Alves, Queijo dos Campos de Cima da Serra e Erva Mate do Planalto Norte. Dessas, sete receberam atuação técnica e financeira do Sebrae/SC para a construção da documentação entregue ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Além disso, outras nove IGs estão em processo de construção com o suporte do Sebrae/SC: Frescal da Região de São Joaquim, Banana de Luiz Alves, Milhos Crioulos de Anchieta, Ostras de Floripa, Alho Roxo do Planalto Catarinense, Camarão Laguna, Queijo Diamante, Aipim de Turfa de Itajaí e Móveis de São Bento do Sul.

Parcerias estratégicas

A criação do Fórum é resultado de uma articulação entre o Sebrae/SC, a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina (SAR), a Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina (Fecoagro) e o próprio Fórum Catarinense de Indicações Geográficas. Essa união reforça o compromisso de fortalecer as IGs como ferramentas de valorização territorial e reconhecimento de qualidade.

“O Fórum será um espaço inédito de diálogo e fortalecimento das parcerias institucionais com as associações de produtos e serviços com indicações geográficas e marcas coletivas. A secretaria busca neste gesto, promover o reconhecimento do saber fazer local, da qualidade agroalimentar e do patrimônio cultural catarinense”, afirma o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária em exercício, Paulo Arruda.

Fabio Búrigo Zanuzzi, diretor técnico do Sebrae/SC, comenta sobre a iniciativa: “As Indicações Geográficas são muito mais do que selos de qualidade; elas representam a identidade e o patrimônio de um território. Com a criação do Fórum Catarinense de IGs, damos um passo importante para consolidar essas iniciativas como vetores de desenvolvimento sustentável e valorização cultural para Santa Catarina.”

Destaques do evento

Durante a solenidade, os participantes terão a oportunidade de conhecer as ações planejadas para o Fórum, incluindo o próprio lançamento oficial do Fórum Catarinense de IGs; a apresentação sobre o impacto das IGs no desenvolvimento econômico e cultural; a representação das nove IGs de Santa Catarina; além, é claro, de haver um momento de integração entre parceiros, produtores, imprensa e representantes do governo.

Serviço