CE aprova 25 de setembro como Dia Nacional do Rádio

O dia 25 de setembro pode se tornar o Dia Nacional do Rádio. A Comissão de Educação e Cultura aprovou nesta terça-feira (10), o PL 2.469/2022 , do Poder Executivo, que propõe a homenagem. O texto, já aprovado pela Câmara dos Deputados, foi relatado pelo senador Wilder Morais (PL-GO) e segue para sanção presidencial.

A data escolhida refere-se ao aniversário de nascimento de Edgar Roquette-Pinto, médico, professor e antropólogo carioca que desempenhou importante papel na implantação e na disseminação do rádio no país. Considerado o “Pai da radiodifusão no Brasil”, Roquette-Pinto fundou, em 1923, a primeira emissora brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, atual Rádio MEC, voltada a divulgar notícias e veicular uma programação cultural.

O relatório, lido na comissão pelo senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), reconheceu a importância histórica desse pioneiro para o surgimento da radiodifusão no Brasil.

— Ao se instituir a data de 25 de setembro como o Dia Nacional do Rádio, celebra-se a contribuição inestimável de Roquette-Pinto para a comunicação, e a capacidade transformadora do rádio na vida de milhões de brasileiros – reforçou Pontes.