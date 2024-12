Kajuru celebra acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) celebrou, em pronunciamento nesta terça-feira (10), o acordo de livre comércio para a redução das tarifas de exportação entre o Mercosul e a União Europeia, anunciado na semana passada. O parlamentar afirmou que o acordo representa um "marco histórico", já que é o primeiro a unir dois blocos regionais. Para Kajuru, o pacto pode ser qualificado como “a maior parceria comercial do mundo”.

— Os números são impactantes. O produto interno bruto [PIB] conjunto dos dois blocos atinge U$ 22 trilhões e as populações somadas vão além de 700 milhões de pessoas. A parceria envolve 17% da economia global. A União Europeia estima que o acordo pode resultar em um aumento do PIB de U$ 12 bilhões para os países do Mercosul e de U$ 16 bilhões para o bloco europeu.

Kajuru ressaltou que, além do caráter econômico, é preciso destacar também o aspecto político do acordo, especialmente em um momento de escalada do protecionismo. Para o senador, a parceria representa uma aposta no multilateralismo e resgata os benefícios do livre comércio.

— Trata-se de uma vitória da diplomacia, essencial neste momento em que as mudanças provocadas pelo clima impõem uma transição energética que, para ser exitosa, precisa envolver o conjunto das nações. É nesse sentido que o acordo Mercosul-União Europeia salvaguarda os compromissos nacionais do Acordo do Clima de Paris. Na verdade, ele vai além de uma mera associação comercial, tendo como diversos objetivos, como a cooperação em defesa da democracia, a proteção dos direitos humanos, a regulação da economia digital e o combate ao crime organizado.