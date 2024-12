Homem é preso em flagrante em Barra do Guarita

O preso conduzia uma motocicleta em via pública sem a placa de identificação e após abordagem foi constatado que o chassi havia sido suprimido e a combinação alfanumérica do motor não possuía registro.

Na tarde desta terça-feira, (10/12), policiais militares do 7º BPM prenderam um homem de 22 anos, pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (Art. 311 do CP).

