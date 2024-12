Brigada Militar intensifica policiamento em Tenente Portela

Na manhã desta terça-feira (10/12), policiais militares do 7º BPM realizavam a intensificação de patrulhamento na área central / comercial do município afim de garantir a segurança dos munícipes, momento em que receberam denúncias de possível atividade delituosa nas proximidades da Av. Redenção. Um condutor de uma motocicleta ao notar a presença policial empreendeu fuga em alta velocidade, gerando perigo de dano ao trânsito (pedestres e demais veículos da via), sendo acompanhado pela viatura, que logrou êxito na abordagem logo à frente.

Durante a abordagem e identificação, foi constatado que o condutor era menor de idade, o qual não possui carteira nacional de habilitação, sendo acionado o Conselho Tutelar para acompanhar os trâmites legais.

Diante dos fatos, foi realizado o seu encaminhamento para a Delegacia de Polícia para a devida apuração de responsabilização por crimes de trânsito previsto no Código Brasileiro de Trânsito, bem como para quem, de fato permitiu / entregou veículo automotor de sua propriedade para pessoa não habilitada.