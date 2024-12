Secretaria do Meio Ambiente participa da Operação Verão Total com ações de conscientização ambiental no litoral gaúcho

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), por meio da Assessoria de Educação para a Sustentabilidade (Assea), participa da Operação Verão Total 2024/2025, em parceria com os municípios litorâneos. A iniciativa do governo estadual tem como objetivo garantir segurança e infraestrutura para turistas e moradores das praias, lagoas e balneários do Estado.

Neste ano, a abertura oficial da operação ocorrerá no sábado (14/12), às 10h, no calçadão da praia em Cidreira. A Operação se estenderá até março de 2025 e abrangerá diversas áreas, como segurança pública, mobilidade, saúde, bem-estar social e preservação ambiental.

Durante o veraneio, serão realizadas múltiplas ações de sensibilização e educação ambiental, como atividades lúdicas e práticas interativas, incluindo jogos e dinâmicas voltados para o público em geral, abrangendo tanto moradores quanto turistas.

“A Sema desempenha um papel importante na promoção da conscientização ambiental, com ênfase na conservação dos recursos naturais, no correto descarte de resíduos e na preservação das águas e das bacias hidrográficas”, afirmou a coordenadora da Assea, Mariela Secchi.

Programação de atividades ambientais da Sema

As ações da Sema, que ocorrerão em diversas localidades do litoral, envolverão atividades educativas sobre temas como conservação ambiental, microplásticos, energias renováveis, prevenção de desastres e o papel das Unidades de Conservação do Estado. Entre as ações previstas, destacam-se as trilhas guiadas em áreas de preservação, com transporte gratuito para os participantes, além de atividades educativas que estimulam a reflexão sobre práticas sustentáveis e o uso responsável dos recursos naturais.

Cronograma das ações de educação ambiental da Sema

14 de dezembro de 2024 – Cidreira

18 e 19 de janeiro de 2025 – Imbé

21 a 23 de janeiro de 2025 – Torres – Praia da Guarita

25 e 26 de janeiro de 2025 – Praia do Laranjal – Pelotas

8 e 9 de fevereiro de 2025 – Parque de Itapuã – Viamão

22 e 23 de fevereiro de 2025 – Tramandaí

Para mais detalhes sobre as ações de educação ambiental da Sema e a programação da Operação Verão Total, os interessados podem acessar o site oficial do programa ou entrar em contato com a Sema pelo telefone (51) 3288-7409 ou pelo e-mail [email protected] .

Projeto Balneabilidade 2024-2025

O Projeto Balneabilidade chega a mais uma edição (temporada 2024/2025) com a missão de avaliar a qualidade das águas para o banho em praias e balneários do Rio Grande do Sul. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), em parceria com a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) e o Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep), realizará o monitoramento de 95 pontos em 44 municípios do Estado.

O primeiro boletim foi antecipado para 14 de dezembro de 2024, por meio do site e das redes sociais da Fepam, além de placas informativas nas praias. A população também poderá acompanhar os resultados pelo aplicativo Web App Baln .

As coletas e análises das águas ocorrerão semanalmente, com a Fepam realizando o monitoramento no Litoral Norte, o Sanep na Praia do Laranjal, e a Corsan nos demais balneários. A ação segue as diretrizes da Resolução Conama 274/2000 e 357/2005, e começará a determinar as condições de balneabilidade a partir da quinta semana de monitoramento.

Operação Verão Total

Envolve 39 órgãos do governo estadual, que se unem para oferecer uma série de serviços essenciais para garantir a segurança e o bem-estar dos veranistas. Entre os eixos principais da operação estão segurança pública, educação no trânsito, conscientização ambiental e fomento ao turismo. A temporada anterior contou com a participação de mais de 5 mil agentes de segurança.