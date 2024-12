Administração adquire telas interativas para escolas municipais

O Município de Barra do Guarita, através da Secretaria de Educação, adquiriu cinco telas interativas para serem usadas nas salas de aula das escolas municipais.

As telas permitem uma interação completa dos alunos com os professores, acesso facilitado aos conteúdos e facilitam e dinamizam o aprendizado.

O prefeito municipal, Rodrigo Locatelli Tisott, apresentou a novidade em uma aula inaugural na Escola Novo Horizonte e afirmou que no futuro todas as escolas do Município serão equipadas com a nova tecnologia. “A tecnologia é uma grande aliada para melhorarmos a qualidade do ensino no nosso Município. A Secretaria da Educação trabalha sempre para aprimorar a relação entre o docente e o aprendiz”, disse o prefeito.