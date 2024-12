Secretaria da Saúde recebe novo veículo para transporte de pacientes

A Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha adquiriu recentemente um novo veículo para a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), visando aprimorar o atendimento à população. Trata-se de um veículo automotor tipo minivan com sete lugares, modelo Spin 1.8 LTZ AT da GM/Chevrolet. O utilitário foi adquirido pelo valor de R$ 135 mil.

O veículo será utilizado para o transporte de pacientes para outros centros médicos, sempre que necessário, garantindo que a população tenha acesso a atendimentos especializados fora do município de Vista Gaúcha. A compra foi realizada através de processo Pregão Eletrônico 003/2024.

O novo veículo, entregue nesta semana, tem capacidade para sete passageiros e oferecerá maior conforto e segurança nos deslocamentos, atendendo às demandas da saúde pública da população vistagauchense com mais agilidade, já que será mais um veículo que se somará à frota já existente da secretaria.