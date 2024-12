Prefeito Locatelli recebe homenagem por seus seis mandatos e trajetória política no MDB

Na terça-feira, em Porto Alegre, o Prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir Locatelli, recebeu uma homenagem do MDB, partido ao qual é filiado desde o início da sua trajetória política. Locatelli foi reconhecido por ser o prefeito mais vezes eleito dentro do MDB no estado do Rio Grande do Sul, dentre os 497 municípios. Também se destaca como o segundo candidato mais eleito dentre os 5570 mil municípios do País, conquistando seis mandatos, todos no município de Vista Gaúcha.

O político também exerceu a função de presidente da Associação dos Municípios da Região Celeiro (Amuceleiro) por três vezes, e teve a oportunidade de colaborar com o governo do estado em duas ocasiões.

Locatelli iniciou sua trajetória política como presidente da Comissão Emancipacionista do então distrito de Vista Gaúcha. No seu primeiro mandato como prefeito, teve uma votação expressiva e, desde então, foi eleito várias vezes, sempre com votações significativas, o que reflete sua força política e liderança consolidada na região.

Sob sua administração, o município de Vista Gaúcha, um dos menores do Estado, com apenas 2.883 mil habitantes, se transformou em um dos mais estruturados e organizados do Rio Grande do Sul.

A homenagem é um reconhecimento a dedicação ao partido MDB e ao município, que hoje se destaca pela boa gestão e pela qualidade de vida que oferece aos seus cidadãos.

A cerimônia em Porto Alegre, promovida pelo MDB, foi um momento especial para celebrar a carreira política de Locatelli e os frutos de seu trabalho em prol do desenvolvimento local e regional.

Estiveram presentes no ato os ex-governadores Pedro Simon, José Ivo Sartori, Presidente do MDB estadual Vilmar Zanchim e o secretário de estado Beto Fantinel.