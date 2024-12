Brigada Militar usa motocicletas na operação Papai Noel no município

A partir da quinta-feira, 12, a Brigada Militar, através de Policiais Militares do 7º BPM, realiza operações e a intensificação do policiamento ostensivo com emprego de motocicletas no município de Tenente Portela.

Tal medida visa reforçar a segurança pública local, tendo em vista a semana de festividades natalinas e de final de ano, com programação de eventos e show’s públicos, aumento de circulação de pessoas e veículos e previsão do horário comercial noturno, contribuindo para a preservação da ordem pública e paz social e garantindo a segurança dos munícipes.

O patrulhamento tático com as motocicletas será um reforço no município, apoiando a viatura de atendimentos de ocorrência via 190.