Brigada Militar participa da Semana Maria da Penha nas Escolas em Santo Augusto

Na última quinta-feira (12/12), a Policial Militar do 7° Batalhão de Polícia Militar, Sd PM Juliane, realizou uma palestra para as turmas do 5° ao 9° ano na Escola Municipal Cívico - Militar de Ensino Fundamental São João em Santo Augusto.

O evento contou com a presença de aproximadamente 75 pessoas, entre alunos e professores. Os objetivos foram impulsionar as reflexões sobre o combate à violência contra a mulher e conscientizar adolescentes, jovens e adultos sobre a importância da denúncia.

Foram abordados tópicos como aspectos gerais sobre a Lei Maria da Penha, seus crimes e suas consequências; solicitação de medida protetiva de urgência, rede de proteção, ações preventivas e combate as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Durante as atividades, foram repassados os canais para denúncias e atendimentos.

Comunicação Social 7°BPM