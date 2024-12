Brigada Militar realiza Operação em Três Passos e Tenente Portela

Na quarta,11, e quinta-feira, 12, Policiais Militares do policiamento ostensivo, administrativo e Força Tática do 7° Batalhão de Polícia Militar, reforçaram o policiamento nos municípios de Três Passos e Tenente Portela.

Com o objetivo de promover a segurança pública, com foco na redução nos índices de violência e criminalidade, foram realizadas barreiras de fiscalização de trânsito em pontos estratégicos, onde há grande circulação de veículos.

O policiamento ostensivo foi intensificado na área central e nos bairros, aumentando a sensação de segurança aos munícipes, bem como a visibilidade através do patrulhamento com emprego de motocicletas.

As ações resultaram em um preso, uma porção de maconha apreendida, 34 veículos abordados, 57 pessoas identificadas e três veículos autuados.

Comunicação Social 7°BPM