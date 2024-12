Referência: Parceria entre laboratório Unimed e Grupo Pardini/Fleury é reconhecida com placa comemorativa

O Laboratório de Análises Clínicas da Unimed Noroeste/RS é parceiro Unique do Lab-to-Lab Pardini/Fleury, referências nacionais em medicina diagnóstica. Recentemente, por compartilhar dos mesmos valores para com os clientes, a cooperativa recebeu uma placa de reconhecimento desta parceria, a qual garante benefícios como a capacitação dos profissionais com especialistas, elevando ainda mais a qualidade dos exames ofertados, beneficiando os usuários de toda a região de atuação da Unimed.

Com uma visão baseada na medicina diagnóstica, os clientes possuem acesso aos testes mais completos do mercado, com qualidade técnica e constante aprimoramento científico do segmento. “Este reconhecimento simboliza a nossa integração a uma das maiores redes de saúde do país”, observa Franciele Hinterholz Knebel, coordenadora do Laboratório Unimed Noroeste/RS.

Para o diretor de Serviços Próprios da cooperativa, médico Alexandre Vaz, este reconhecimento reforça um compromisso da instituição para com os clientes. “Entregamos serviços com qualidade elevada, com foco na prevenção e na atualização constante de tecnologias e processos”, salienta.

Com o apoio da Lab-to-Lab Pardini/Fleury, o Laboratório de Análises Clínicas da Unimed Noroeste/RS disponibiliza testes genéticos que identificam as raízes e detalhes sobre a ancestralidade do indivíduo, bem como analisam o risco de desenvolver diferentes tipos de cânceres e outras doenças hereditárias e cardíacas, permitindo realizar um acompanhamento preventivo de saúde. Estes exames não têm cobertura pelo Rol da ANS.

Em Ijuí, dispõe de dois endereços para coleta. Também está presente em Panambi e Frederico Westphalen. Mais informações pelo site: https://unimednoroesters.com.br/hospital-unimed/laboratorio. Contato pelo fone: (55) 3331 9600.

Núcleo de Marketing e Comunicação

Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209) e Jaíse Schumann (MTb 17.199)