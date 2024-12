Brigada Militar efetua prisão de homem em Tenente Portela

Na noite desta sexta-feira, 13, por volta das 20h20min, uma guarnição policial do 7º BPM durante a intensificação do policiamento com motocicletas, efetuou a prisão de um homem de 32 anos de idade, na Avenida Santa Rosa, Centro. Após abordagem e identificação, foi procedida a consulta ao sistema informatizado através do Portal do Conselho Nacional de Justiça – Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), sendo constatado haver em seu desfavor um mandado de prisão Civil (por pensão alimentícia) expedido pela 1ª Vara Judicial da Comarca de São Jerônimo/RS. Após, o homem foi apresentado na Delegacia de Polícia e posteriormente encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde ficará à disposição da Justiça.