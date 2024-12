CAE aprova empréstimo de US$ 125 milhões para Salvador

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (17) autorização para que a União garanta empréstimo de US$ 125 milhões da Corporação Andina de Fomento (CAF) à cidade de Salvador (BA) ( MSF 77/2024 ). Os recursos destinam-se ao financiamento do Programa de Inclusão Social e Territorial (PIST).

A proposta teve como relator o senador Angelo Coronel (PSD-BA) e agora segue com urgência para análise do Plenário.

Algumas das obras contempladas pelo programa são uma linha de teleférico com quatro estações de conexão, uma estação de recarga do ônibus BRT e a restauração do Elevador Lacerda. O programa também inclui a instalação de um observatório para monitoramento e gestão do território.

Para Coronel, o investimento vai contribuir para a qualidade de vida da população de Salvador e redução das desigualdades sociais.

"O PIST prioriza o envolvimento das comunidades locais em todas as etapas, desde o planejamento até a implementação das ações. Esse diálogo fortalece o protagonismo social e cria um vínculo de confiança entre os moradores e o poder público. O impacto esperado vai além das melhorias estruturais, alcançando a promoção da cidadania e o fortalecimento das comunidades atendidas", justifica o senador no seu relatório.

Pelos termos do empréstimo, os recursos serão liberados pelo CAF para a capital baiana em cinco parcelas anuais, até 2029.