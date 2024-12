CAE aprova empréstimo de US$ 42 mi para programa Bahia Mais Digital

— O governo busca integrar as ferramentas digitais como parte essencial de sua operação, permitindo maior eficiência nos serviços públicos e mais transparência nos processos administrativos. Isso inclui a digitalização de serviços que antes exigiam deslocamento físico, como emissão de documentos e agendamentos, promovendo uma gestão mais ágil e acessível para todos os baianos — explicou o relator.

O dinheiro deve ser usado no financiamento do programa Bahia Mais Digital. Segundo Jaques Wagner, a iniciativa tem como objetivo "promover a transformação digital nos serviços públicos e na gestão governamental".

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (17) a autorização para que a União dê garantia a um empréstimo de US$ 42 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o estado da Bahia ( MSF 78/2024 ). O texto, relatado pelo senador Jaques Wagner (PT-BA), vai para o Plenário em regime de urgência.

