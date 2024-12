Damares relata missão na Ucrânia

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) relatou, em pronunciamento na terça-feira (17), recente viagem oficial à Ucrânia, realizada em comitiva com outros parlamentares. Segundo Damares, o objetivo da missão foi avaliar as condições das crianças ucranianas sequestradas durante o conflito com a Rússia. Estimativas indicam que mais de 20 mil crianças teriam sido levadas à força por tropas russas.

— Estive com as famílias que estão sem seus filhos. Estive em instituição que está acolhendo crianças que começaram a voltar. Algumas estão voltando ao país, e seus pais morreram. A situação na Ucrânia é grave. Não nos falam todas as verdades. As notícias que chegam aqui, ao nosso continente, nem sempre retratam a realidade do que está acontecendo na Ucrânia — disse.

A senadora informou que parlamentares brasileiros participaram de reuniões com representantes da Embaixada do Catar para discutir possíveis soluções para a mediação do retorno das crianças sequestradas. Ela elogiou a atuação do país árabe, que aproveitou sua neutralidade diplomática e experiência em negociações internacionais e já facilitou o retorno de 32 crianças ucranianas.

— Partilhamos a mesma perspectiva no que toca aos seguintes aspectos importantes: a implementação da fórmula de paz proposta pelo presidente da Ucrânia [Volodymyr Zelensky], com base nos princípios de direito internacional e da Carta das Nações Unidas, que são a base para uma paz abrangente, justa e sustentável na Ucrânia, deve ser respeitada e aderida por todos os Estados da comunidade internacional, independentemente de seu tamanho, potencial econômico ou militar, ideologias e religiões.