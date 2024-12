Zequinha Marinho alerta para pobreza e corte de investimentos na Região Norte

O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) lamentou, em pronunciamento na terça-feira (18), as condições de pobreza vividas pela população da Região Norte. O parlamentar citou dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que apontam que 38,5% da população vive abaixo da linha da pobreza, enquanto 6% estão em extrema pobreza. E destacou que, apesar da redução nacional dos índices em 2023, a desigualdade persiste de forma intensa na região.

— O percentual de pessoas em situação de pobreza extrema na Região Norte chega a ser quatro vezes maior que o percentual do Centro-Oeste. [...] É importante que o governo olhe para esses dados e reforce sua atenção no território, fazendo com que as políticas públicas cheguem até os cidadãos e que promovam a transformação na vida desses quase 26 milhões de brasileiros que vivem no norte do Brasil.

Zequinha também criticou o pacote fiscal enviado pelo governo, que prevê cortes de R$ 327 bilhões até 2030, tirando recursos que, segundo ele, seriam usados em obras federais de infraestrutura, reforma de aeroportos e construção de terminais fluviais. O senador afirmou que o Pará foi o estado mais afetado com os cortes, com uma redução de R$ 139,8 milhões em recursos destinados a obras de melhoria de infraestrutura e operações portuárias. Ele ressaltou que a região perderá, ao todo, R$ 205,5 milhões em investimentos.

O parlamentar também chamou a atenção para o endividamento da população paraense e as dificuldades em áreas como habitação e saneamento, especialmente em Belém, que será sede da COP 30 em 2025.