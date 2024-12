Jayme Campos faz balanço do ano legislativo

Em pronunciamento na terça-feira (17), o senador Jayme Campos (União Brasil-MT), apresentou um balanço do trabalho no Senado Federal durante o ano de 2024. O parlamentar ressaltou o esforço para aprovar legislações que promovam o desenvolvimento econômico, a inclusão social e a proteção dos direitos dos brasileiros. Entre as conquistas que ele mencionou, está a aprovação da reforma tributária e o avanço da "agenda verde", com a criação de mecanismos para financiar ações ambientais.

— Ao longo do meu atual mandato, apresentamos 55 projetos de lei, mais de 130 emendas legislativas e pude relatar 60 projetos nas comissões temáticas e no Plenário desta Casa. Neste ano, conseguimos aprovar o Estatuto do Pantanal, sob a minha relatoria, um marco legal aguardado há mais de quatro décadas pela sociedade brasileira. O Pantanal é um bioma crucial tanto para a preservação ambiental quanto para as comunidades que dependem dele. O pantaneiro precisa ser amparado, precisa de políticas públicas e de oportunidades — disse.

O senador também mencionou iniciativas, como a destinação de recursos da herança vacante para saúde e educação, a criação da Política Nacional de Conectividade no Campo e medidas para fortalecer o microempreendedorismo no país, como o aumento do teto de receita anual para o MEI .

— Esse é o nosso compromisso: fazer política em alto nível, em prol de melhorias para a sociedade. Para o ano de 2025, renovamos a nossa esperança e o nosso compromisso com o desenvolvimento do Brasil. Vamos cumprir o dever constitucional de legislar e fiscalizar, de forma a atender os anseios da nossa população. Estamos convencidos de que o caminho para um Brasil mais justo e solidário é construído dia após dia, com responsabilidade, dedicação e diálogo.