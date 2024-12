Operação Acerto de Contas ocorre na Microrregião

Na manhã desta quarta-feira, 18, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Tenente Portela, desencadeou a Operação Acerto de Contas. A ação contou com a participação de Policiais Civis de 8 delegacias da 22ª Região Policial.

Durante a Operação foram presas 7 pessoas investigadas pela prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídio qualificado. As prisões ocorreram nas cidades de Barra do Guarita/RS, Coronel Bicaco/RS, Sarandi/RS e Itapiranga/SC.

A investigação teve início no dia 29 de outubro de 2024 com o homicídio ocorrido na cidade de Barra do Guarita/RS da vítima Diego Eduardo Scherer. Pelo apurado, a vítima foi executada em acerto de contas por dívida de drogas ao mandante do crime, sendo que o executor do homicídio teria executado a vítima também para pagar sua dívida com o mesmo credor. Ambos, a vítima e o executor, deviam ao mandante do crime.

Além das prisões, foram apreendidas drogas como cocaína, maconha, crack, e balanças de precisão, e foram bloqueadas as contas bancárias utilizadas na movimentação de valores oriundos da comercialização de drogas.