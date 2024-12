A pedido - A Paróquia Nossa Senhora Aparecida vem por meio dos meios de comunicação, publicar que a Capela São Marcos da comunidade do Burro Magro foi invadida e vandalizada pela segunda vez esse ano. Na última semana a capela teve os vidros quebrados, armários destruídos e bancos revirados. Medidas já estão sendo tomadas diante das autoridades.

