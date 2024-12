Paim celebra aprovação de MP que destina R$ 2 bi ao setor agropecuário gaúcho

O senador Paulo Paim (PT-RS) celebrou, em pronunciamento nesta quarta-feira (18), a aprovação de uma medida provisória que libera o valor de R$ 1,976 bilhão para operações oficiais de crédito destinados aos programas ligados à agropecuária sustentável, agricultura familiar e agroecologia no Rio Grande do Sul ( MP 1.254/2024 ). O parlamentar ressaltou que o crédito será utilizado para enfrentar as consequências dos desastres naturais que atingiram o estado neste ano, incluindo apoio financeiro, custeio e investimentos na indústria e na agropecuária.

— Os recursos são destinados a subvenções, ou seja, apoio em forma de desconto nas operações de crédito, além da prorrogação de parcelas vencidas e vincendas do crédito rural. Esses recursos trazem um alívio financeiro para que os produtores rurais possam reconstruir as suas propriedades e recomeçar após a grande tragédia que assolou o estado — afirmou Paim.

O senador, que preside a Comissão Temporária Externa para Acompanhar as Atividades Relativas ao Enfrentamento da Calamidade que Atingiu o Rio Grande do Sul (CTERS), enalteceu o apoio dado pelo Congresso Nacional, pelo Executivo federal e pelo governo estadual. Paim ressaltou que as inundações causaram danos extensos ao estado, com 187 mortes e mais de 80% da economia gaúcha prejudicada.

O parlamentar também destacou que o governo federal destinou cerca de R$ 100 bilhões para as reconstruções, dos quais R$ 45 bilhões já foram pagos até o momento.