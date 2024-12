Comissão aprova projeto que declara Isaías Alves o patrono da psicologia educacional

Advogado e escritor, Isaías Alves foi secretário da Saúde e da Educação da Bahia na gestão do irmão, Landulfo Alves (1938-42). Foi ainda integrante do Conselho Nacional de Educação (1931-58) e da Academia Baiana de Letras, eleito em 1941.

Segundo Mendonça Júnior, Isaías Alves (1888-1968), com carreira docente desde a década de 1910 e uma especialização nos Estados Unidos em 1931, lecionou psicologia educacional na Faculdade de Filosofia da Bahia de 1941 a 1958.

O relator, deputado Eduardo Bismarck (PDT-CE), recomendou a aprovação da proposta, de autoria do deputado Félix Mendonça Júnior (PDT-BA). O texto já havia sido aprovado na Comissão de Cultura.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou, em 27 de novembro, o Projeto de Lei 5071/16, que declara Isaías Alves de Almeida o patrono da Psicologia Educacional no Brasil. O texto seguirá para análise do Senado.

