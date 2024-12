Vacinas contra covid-19 para menores de 5 anos serão entregues a partir de sexta (20)

O governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual da Saúde (SES), começa nesta sexta-feira (20/12) a distribuição de 42,2 mil doses de vacinas contra a covid-19 para crianças. A Pfizer Baby é destinada a crianças com idades entre seis meses e menores de cinco anos. O lote, que totaliza 46 mil doses, foi entregue ao Rio Grande do Sul pelo Ministério da Saúde nesta quinta (19).

As vacinas são encaminhadas da Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi) para as 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS). De lá, os municípios poderão retirar suas respectivas quantidades, conforme os pedidos realizados. Outras 3,8 mil doses permanecerão no estoque da SES para atender futuras demandas das secretarias municipais de saúde.

A vacinação infantil contra a covid-19 está incorporada ao calendário básico de imunização desde janeiro de 2024. O esquema vacinal com a Pfizer Baby inclui três doses: a segunda é aplicada quatro semanas após a primeira, e a terceira, oito semanas depois da segunda. Crianças que já completaram o esquema vacinal (seja com a Pfizer ou outra vacina disponível) não necessitam de doses adicionais.

Doses de vacina distribuídas por coordenadoria:

1ª (sede Porto Alegre): 5.000 (exceto POA)

2ª (sede Frederico Westphalen): 500

3ª (sede Pelotas): 1.500

4ª (sede Santa Maria): 1.600

5ª (sede Caxias): 4.600

6ª (sede Passo Fundo): 3.500

7ª (sede Bagé): 700

8ª (sede Cachoeira do Sul): 1.920

9ª (sede Cruz Alta): 270

10ª (sede Alegrete): 1.960

11ª (sede Erechim): 280

12ª (sede Santo Ângelo): 1.210

13ª (sede Santa Cruz do Sul): 1.720

14ª (sede Santa Rosa): 600

15ª (sede Palmeira das Missões): 600

16ª (sede Lajeado): 440

17ª (sede Santa Rosa): 1.500

18ª (sede Osório): 6.300

Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre: 8.000

Total distribuído: 42.200

42.200 Em estoque na Secretaria da Saúde:3.800

Distribuição para outros públicos

Na última semana, a Secretaria da Saúde distribuiu cerca de 60 mil doses da vacina contra a covid-19 produzida pela Serum Institute, destinada a pessoas acima de 12 anos. Essa foi a primeira vez que o imunizante chegou ao Estado.

Além das doses enviadas aos municípios, 30 mil foram mantidas no estoque da Ceadi para futuros repasses. De acordo com o Programa Nacional de Imunizações (PNI), essa vacina está disponível para grupos prioritários, como idosos, gestantes, pessoas com comorbidades ou imunossuprimidas, trabalhadores da saúde, entre outros.