Estado implementará seis novos serviços especializados de referência em saúde da mulher

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), lançou na quinta-feira (19/12) a estratégia Ser Mulher RS, programa que prevê a abertura de Serviços Especializados de Referência à Saúde da Mulher no Rio Grande do Sul. O principal objetivo é atender às principais demandas em ginecologia. O ato de apresentação ocorreu no Palácio Piratini, com as presenças do governador Eduardo Leite e da Secretária da Saúde, Arita Bergmann.

"Estamos trabalhando para que cada mulher gaúcha, independentemente de onde viva, tenha acesso a serviços de excelência em saúde, alinhados às suas necessidades e à complexidade dos tratamentos. Estamos investindo na dignidade e na qualidade de vida das mulheres. O Ser Mulher fortalece a rede de atenção básica e promove o cuidado especializado onde ele é mais necessário", disse Leite.

A secretária da Saúde ressaltou a importância do investimento. "O Ser Mulher RS vai ser a marca do nosso governo. Ter no serviço os exames necessários como, por exemplo, uma biópsia para identificar e diagnosticar se tem ou não um câncer, é fundamental. O programa Ser Mulher é um atendimento mais amplo daquele que é feito na Atenção Primária e ainda não é um atendimento que ela precise rapidamente, estar num centro de maior complexidade”, disse Arita.

Na oportunidade, foram conhecidos os seis primeiros serviços a serem implementados. Eles foram selecionados na primeira janela de adesão, realizada neste ano. Os serviços serão abertos em Sapucaia do Sul, Tenente Portela, Pelotas, Bagé, Teutônia e Osório.

Uma nova janela de adesão será aberta em 2025. A estratégia tem por objetivo implantar um total de 18 ambulatórios, um em cada Coordenadoria Regional de Saúde (CRS).

Localização dos serviços especializados:

Clínica de Saúde da Mulher – Sapucaia do Sul (1ª CRS)

Clínica de Saúde da Mulher – Sapucaia do Sul (1ª CRS) Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio – Tenente Portela (2ª CRS)

Hospital Universitário São Francisco de Paula – Pelotas (3ª CRS)

Santa Casa de Caridade – Bagé (4ª CRS)

Associação Beneficente Ouro Branco – Teutônia (16ª CRS)

Associação Beneficente São Vicente de Paulo – Osório (18ª CRS)

Como funcionará

O programa prevê que o atendimento será ambulatorial especializado em linhas de cuidado da saúde da mulher como colo do útero, mama, endometriose/miomatose, infertilidade, planejamento reprodutivo e climatério.

Os ambulatórios do SERMulher serão referências de tratamento especializado para pessoas que forem atendidas primeiramente nas Unidades Básicas de Saúde dos seus municípios. Serão atendidas mulheres e demais pessoas que necessitam de atendimento especializado em ginecologia.

Também será um centro formador para inserção de dispositivos, como exemplo, o dispositivo intrauterino (DIU), técnicas de coleta de exame citopatológico, entre outros.

Os encaminhamentos realizados deverão seguir os critérios estabelecidos pelos protocolos de regulação ambulatorial do Telessaúde-RS e suas respectivas atualizações. O serviço vai funcionar de acordo com os fluxos de regulação de consultas especializadas no Sistema de Gerenciamento de Consultas (Gercon).

