IMA atualiza marca em comemoração ao aniversário do órgão ambiental

Neste dia 20 de dezembro, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) completa 7 anos da sua criação. A instituição substituiu a Fundação do Meio Ambiente (Fatma), que desenvolveu as atividades de implementação das políticas públicas ambientais durante 42 anos. Portanto, em 2024 se comemoram os 49 anos de existência de um órgão ambiental em Santa Catarina. Para marcar a data, o Instituto atualizou a sua marca com o objetivo de dar mais aderência aos símbolos estaduais.

“Essa é uma data importante para valorizar a história da gestão pública ambiental em Santa Catarina. A partir de agora, começamos a contagem regressiva para o cinquentenário, que é um momento em que pretendemos olhar para o passado com foco em aproveitar essas experiências para construir o futuro”, afirma a presidente do IMA, Sheila Meirelles.

De acordo com ela, a modernização não é apenas visual, da marca, mas também de processos, práticas e tecnologias que visam aperfeiçoar a implementação das políticas públicas relacionadas ao meio ambiente no estado.

Nova marca

Além das cores azul e verde, já presentes, a partir de agora a marca incorpora o vermelho, o que reforça a conexão do IMA com Santa Catarina por meio das cores da bandeira do Estado. A apresentação das cores verde e vermelho, lado a lado, facilita o reconhecimento imediato do Instituto como um órgão da estrutura de governo catarinense. A combinação das cores e formas também remete às bromélias, plantas icônicas da Mata Atlântica, bioma do nosso Estado.

A marca já trazia a alusão à tecnologia e à inovação com o azul-escuro e um formato de fonte fluída e com curvas. O azul-claro remete à água e aos recursos naturais. A fauna, que não é representada por meio de um símbolo específico na marca, está presente no contexto, por meio das referências ao bioma e aos recursos naturais necessários para sua sobrevivência.

De acordo com Sheila, com a renovação o IMA reafirma sua essência: de ser uma instituição moderna, que se apropria das tecnologias e das inovações para executar políticas públicas de proteção ambiental, assegurar o uso adequado dos recursos naturais, a conservação e a recuperação dos ecossistemas e assim contribuir para a sustentabilidade e a qualidade ambiental. “Ainda, apresenta visualmente aquilo que todos os catarinenses já sabem: que o IMA é, e se orgulha de ser, parte do estado”, diz a presidente.

:: Manual de Marca disponível no site do IMA neste link