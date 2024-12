Projeto prevê detenção e multa para quem organizar grandes eventos sem licença ambiental

“A execução desses eventos desatrelados do respeito à legislação ambiental pode acarretar severos riscos à coletividade e ao meio ambiente”, diz o deputado Célio Studart (PSD-CE), autor do projeto. O texto altera a Lei dos Crimes Ambientais .

