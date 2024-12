Educação recebe certificação de Selo Ouro em Porto Alegre

A União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) do RS realizou na quarta-feira, 18, no Hotel Plaza São Rafael em Porto Alegre o evento de homenagem e reconhecimento aos 113 Municípios do Rio Grande do Sul que receberam Selo Ouro no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA).

O Município de Tenente Portela, que neste ano conquistou Selo Ouro na Educação, esteve representado pela secretária Municipal de Educação, Gicelda Berghetti Denes, pela coordenadora pedagógica e articuladora do CNCA, professora Sueli Lurdes Facioni Hahn, e pela coordenadora pedagógica, Dulcinéia Salla Prochnow, que receberam da presidente da Undime/RS, Maristela Guasselli, e do presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Marcelo Arruda, o certificado parabenizando o município pela conquista.

“Esse reconhecimento é um reflexo do empenho e dedicação de todos os professores e toda equipe da Secretaria Municipal de Educação na promoção da alfabetização de nossas crianças. Que esta conquista inspire mais avanços na educação e continue a fortalecer o compromisso com o futuro”, afirma a secretária.